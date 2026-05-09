        Haberler Gündem Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı bakanlık ve kamu kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 01:33 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyürek getirildi.

        Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine ise Abdi Serdar Üstünsalih atandı.

        Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı.

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Alemdar atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

