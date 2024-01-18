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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de 2 gecekondu yangında küle döndü

        Ataşehir'de 2 gecekondu yangında küle döndü

        İstanbul Ataşehir'de çıkan yangında alevlerin sardığı 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 02:09 Güncelleme: 18.01.2024 - 02:09
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        Ataşehir'de 2 gecekondu yangında küle döndü
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        Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın, yanındaki bir başka gecekonduya sıçradı. Alev alev yanan 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 00.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir gecekonduda çıktı. Gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, yandaki diğer gecekonduya sıçradı.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

        Yangını fark eden gecekondu sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondulara müdahale eden itfaiye ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        2 GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ

        DHA'nın haberine göre; yangın sonucu iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenler ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

        Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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        #Ataşehir
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