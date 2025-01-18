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        Haberler Gündem İstanbul Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın: 3'ü ağır 5 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın: 3'ü ağır 5 yaralı

        Ataşehir'de 3 katlı otelin eksi birinci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Yangında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 06:11 Güncelleme: 18.01.2025 - 06:11
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        Ataşehir'de otelde yangın: 3'ü ağır 5 yaralı
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        Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde çıktı.

        3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

        Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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