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Ataşehir'de kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı

Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hayvanlar, Ataşehir'de ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğanın yakalanmaya çalışılması ve başka bir kurbanlık hayvanın trafikte araçların arasında ilerlemesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ataşehir'de kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı
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DHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başlarken, pazarlarda alıcılarını bekleyen kurbanlıklar zaman zaman sahiplerine zor anlar yaşatıyor.

14 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki kurban pazarına getirilen kurbanlık boğa, sahiplerinin elinden kaçtı.

Hayvan sahipleri kaçan boğayı yakalamaya çalışırken, yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cadde üzerinde önü kesilerek durdurulmaya çalışılan kurbanlık, sahibinin yere düşmesine neden oldu ardından kaçmaya devam etti.

Bir başka kurbanlık ise, sahibinin elinden kurtularak D-100 karayoluna çıktı. Yenisahra mevkiinde trafikteki araçlar arasında koşan kurbanlık ilginç görüntüler oluşturdu. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında uzun süre koşan kurbanlık yakalanmaya çalışıldığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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