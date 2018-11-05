SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sanığın yargılamasına ilerleyen günlerde başlanacak
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Atatürk'e hakaret eden öğretmenle ilgili iddianame kabul edildi

Malatya'da sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan öğretmen hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

05.11.2018 - 17:12 | Güncelleme: AA

Malatya Cumhuriyet Savcılığınca tutuklu sanık M.K. hakkında hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhinde kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

A.A'nın haberine göre, yapılan incelemede, Atatürk için "20. Asrın gördüğü en büyük şeytan" hakaretinin de yer aldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, sanığın "Atatürk ve CHP ile laik kesime yönelik" hakaret ve suçlama içeren paylaşımlarına da yer verildi.

Sanığın savunmasında, paylaşımların bazılarının kendisine ait olduğunu kabul ederek Atatürk'e hakaret amacının bulunmadığını öne sürdüğü kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin paylaşımları herkese açık olan ve herkes tarafından görüntülenen sosyal paylaşım sitesinde Mustafa K Atatürk ile ilgili yorumları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ağır eleştiri sınırını aşarak Mustafa Kemal Atatürk'ün onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaştığı, bununla yine şüphelinin aynı hesaptan 'laikliği 93 yıldır mini etek giyip içki içmek zanneden öküze ülkede olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Biz de az manyak değiliz he' gibi içerikli paylaşımlarda bulunmak suretiyle halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği, şüphelinin üzerine atılı Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek kuvvetli şüphenin oluştuğu delillerle anlaşılmaktadır. "

İddianamede, sanık hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

OLAY

Malatya'da sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla öğretmen M.K hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan öğretmen, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X