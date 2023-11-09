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        Haberler Yaşam Atatürk'e son 40 gününde doktorların verdikleri yemekler

        Atatürk'e son 40 gününde doktorların verdikleri yemekler

        Habertürk yazarı Murat Bardakçı'nın aktardığı belgelere göre, Mustafa Kemal Atatürk'e 1 Ekim 1938'den itibaren son günlerine kadar doktorlarının talimatı ile verilen yemeklerin listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:08
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        Atatürk'e son 40 gününde doktorların verdikleri yemekler
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        Atatürk’ün son yemeklerinin kayıtlarından yakalandığı hastalığın nasıl ciddî bir dert olduğu, rahatsızlığının ileri devresinde artık normal yemek yiyemediği, sadece doktorların gramına kadar belirledikleri gıdalarla beslendiği görülüyor... Zaten son defa 8 Kasım’da çok az bir şeyler yiyip içebilmiş, ağzına en son o günün akşamı saat 18.35’te küçük bir buz parçası konmuş ve vefatına kadar başka hiçbir gıda alamamıştır!

        Listelerde, “poriç” denen bir yiyecek sık geçmektedir...

        Poriç, aslı İngilizce “porridge” olan ve yulafın sütle karıştırılması ile yapılan, doyurucu bir lâpadır. Poriçte pirinç, buğday, arpa, mısır veya karabuğday gibi diğer tahılların da kullanıldığı olur ama genellikle yulaf ile hazırlanır.

        YİYEBİLDİĞİ SON YEMEKLER

        Cumhurbaşkanlığı’ndaki Atatürk Arşivi’nde muhafaza edilen 01020010-2 numaralı defterin sayfalarının bazıları ilk defa Habertürk yazarı Murat Bardakçı tarafından 10 Kasım 2021'de yayınlanmıştı.

        İşte, Atatürk’e 1938’in 1 Ekim’i ile 8 Kasım’ı arasındaki kimi günlerde doktorlar tarafından gramlarına kadar belirlenerek verilen yiyecekler ve içecekler...

        1 Ekim 1938, Cumartesi:

        06.45: 300 gram mısır poriç, 50 gram tereyağı, 2 dilim ekmek

        09.05: 50 gram çay, 300 gram salep, 50 gram hoşaf

        12.30: 140 gram limonata, bir dilim ekmek

        3 Ekim 1938, Pazartesi:

        00.30: 160 gram portakal suyu

        08.40. 300 gram poriç

        13.30: 150 gram çorba, tavuk köftesi, makarna, sütlaç, 100 gram hoşaf, 1 kalıp buz

        20.00: 150 gram çorba, 2 patates

        5 Ekim 1938, Çarşamba:

        00.10: 150 gram papatya suyu

        00.20: 30 gram 1 kalıp buz

        06.45: 300 gram salep, 20 gram tereyağ, 2 dilim ekmek

        09.35: 80 gram su

        12.15: 225 gram yulaf poriç, 50 gram hoşaf suyu, az ekmek

        18.00: 150 gram salep

        19.40: 250 gram konsome, az ekmek

        22.45: 30 gram su

        6 Ekim 1938, Perşembe:

        03.15: 220 gram elma suyu

        07.30: 375 gram yulaf poriç, 30 gram tereyağ, 30 gram bal, 1 mısır ekmek

        10.30: 60 gram su

        14.45: 150 gram pirinç çorbası, 50 gram hoşaf, 600 gram su

        20.15: 180 gram yulaf çorbası, kabak püresi, salçalı makarna, muhallebi. Ekmek

        20.15: 50 gram elma, şeftali kompostosu, 60 gram su

        22.15: 80 gram su

        8 Ekim 1938, Cumartesi:

        00.35: 20 gram çiçek suyu

        02.25: 30 gram 1 kalıp buz

        09.45: 150 gram salep, 15 gram tereyağı, 1 dilim ekmek, gül reçeli

        14.20: 50 gram Pirinç çorbası, kıymalı makarna, kabak püresi, muhallebi

        17.40: 140 gram elma suyu

        21.30: 150 gram salep

        24.00: 20 gram su

        12 Ekim 1938, Çarşamba:

        04.10: 150 gram limonlu çay

        07.05: 250 gram üzüm

        10.05: 150 gram sütlü salep

        13.35: 150 gram yulaf çorba, haşlama piliç, külde patates, şeftali

        15.45: 60 gram su

        19.30: 200 gram konsome: 2 dilim ekmek, patates külde, portakal peltesi

        14 Ekim 1938, Cuma:

        09.15: 150 gram sütlü salep

        10.00: 60 gram su

        14.00: 150 gram yulaf çorbası, sütlaç

        14.30: 60 gram su

        14.55: 60 gram su

        15 Ekim 1938, Cumartesi:

        02.30: 50 gram üzüm suyu

        10.00: 150 gram poriç yulaf

        13.30: 140 gram limonata

        16.00: 150 gram pirinç çorbası, az kabak, sütlaç

        16.15: 30 gram su

        17.45: 90 gram su

        21.15: 20 gram su

        24.00: 150 gram pirinç yulaf

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        19 Ekim 1938, Çarşamba:

        13.45: 2000 gram Glukolin D.

        17.00: 100 gram glikoz mahlûlü

        17.40: 80 gram 75 gr. Glycose D.

        21.00: 80 gram 75 gr. Glycose D.

        23.45: 100 gram 25 gr. Glycose D.

        20 Ekim 1938, Perşembe:

        12.35: 140 gram üzüm suyu

        15.30: 2000 gram Glikoz D.li üzüm suyu

        17.45: 150 gram glikozlu üzüm suyu

        20.30: 150 gram glikozlu üzüm suyu

        21 Ekim 1938, Cuma:

        03.30: 330 gram karışık meyve suyu (iki defada), 15.k glikoz

        11.00: 50 gram süt

        15.45: Süt (5 kaşık glikoz)

        17.30: 100 gram Meyve suyu (5 kaşık glikoz)

        19.40: 140 gram sebze çorbası 1 gram tuzla

        21.30: 50 gram süt verilecek, 5 kahve kaşığı glycosela

        23 Ekim 1938, Pazar:

        04.35: 50 gram su

        04.40: 100 gram meyve suyu

        07.15: 75 gram süt (4 kaşık glikoz ile)

        07.25: 75 gram ..... kahve az

        09.15: 100 gram çorba (10 gram tereyağı)

        11.30: 100 gram süt (5 kaşık glikoz ile)

        14.00: 100 gram yoğurt

        17.30: 100 gram meyve suyu 5 glikoz

        18.00: 25 gram çiçek suyu

        19.00: 50 gram çorba (10 gram tereyağı)

        19.50: 100 gram süt (5 kaşık glikoz ile)

        26 Ekim 1938, Çarşamba:

        02.30: 100 gram portakal suyu, glikoz 5

        09.00: 100 gram poriç, beraber 100 gram salep

        12.30: 150 gram yoğurtlu çorba

        15.50: 100 gram muhallebi

        18.00: 100 gram poriç

        20.15: 100 gram süt (5 glikoz ile)

        31 Ekim 1938, Pazartesi:

        01.30: 150 gram portakal, elma suyu

        04.30: 150 gram portakal, elma suyu

        08.15: 150 gram portakal, elma suyu

        10.15: 150 gram portakal suyu

        12.15: 100 gram süt

        13.25: 50 gram üzüm, portakal suyu

        15.25: 150 gram poriç yulaf

        17.25: 100 gram süt

        21.30: 100 gram sebze suyu

        22.30: 60 gram elma, portakal suyu

        1 Kasım 1938, Salı:

        06.50: 150 gram sütlü salep

        10.00: 150 gram süt

        12.00: Zeytinyağlı enginar, 15 gram ekmek

        14.00: 150 gram elma, portakal suyu

        15.50: 150 gram poriç yulaf

        18.00: 150 gram süt

        20.00: Enginar, 15 gram tereyağlı ekmek

        22.20: 150 gram üzüm, elma, portakal suyu

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        2 Kasım 1938, Çarşamba:

        00.55: 100 gram portakal suyu

        03.50: 150 gram süt

        07.45: 150 gram sütlü poriç yulaf

        10.00: 150 gram sütlü salep

        12.10: 150 gram sütlü poriç yulaf

        14.00: Enginar, 20 gram tereyağlı ekmek

        18.00: 150 gram süt

        20.00: Bezelye püresi, 30 gram ekmek, 50 gram Taşdelen suyu

        22.00: 150 gram poriç

        23.15: 100 gram meyve suyu 6 kaşık şeker

        23.20: 25 gram su

        3 Kasım 1938, Perşembe:

        00.35: 25 gram Çiçek suyu, su

        03.40: 140 gram meyve suyu 6 kaşık glikoz

        07.10: 150 gram sütlü salep

        08.10: 150 gram süt, 6 kaşık glikoz

        09.50: 100 gram su

        10.15: 150 gram portakal üzüm suyu

        12.00: Enginar, 20 gram tereyağlı ekmek, üzüm suyu

        14.00: 150 gram süt

        16.00: 150 gram poriç

        18.00: 150 gram süt

        20.00: Bezelye, 20 gram ekmek, 100 gram portakal suyu

        22.00: 150 gram meyve suyu

        24.00: 150 gram portakal suyu

        6 Kasım 1938, Pazar:

        07.00: 150 gram sütlü salep

        09.30: 150 gram sütlü salep

        12.00: Bamya, 20 gram ekmek

        13.40: 150 gram meyve suyu

        16.00: 150 gram poriç

        17.30: 150 gram süt

        19.30: 150 gram enginar

        21.30: 150 gram meyve suyu

        22.50: 150 gram süt

        8 Kasım 1938, Salı:

        06.00: 150 gram sütlü kahve

        08.25: 150 gram sütlü çay

        11.05: 150 gram yulaf poriç

        13.05: 150 gram süt

        15.10: 150 gram çorba

        17.15: 150 gram elma suyu

        18.35: 1 buz

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