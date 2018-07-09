İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan altıncı duruşmada, savcının mütalaasını açıklamasından sonra sanıklara ve avukatlarına söz verildi.

Duruşmada söz alan bir kısım sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mütalaada, beraatı istenen sanıkların avukatları da, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatını talep etti.

Söz verilen müştekiler de, devlete ve mahkemeye güvendiklerini dile getirerek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliyesine karar vererek, avukatlara esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verdi.

Duruşma, 12 Kasım’da Silivri’de görülmek üzere ertelendi.

MÜTALAA

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanındaki saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı, 3 teröristin ise geberdiği anlaşılmıştır." dedi.



Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'nin "Anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, bu sanıkların ayrıca 163 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", 24 defa uygulanmak üzere "mala zarar verme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da toplam 2 bin 150 yıldan 3 bin 371 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Mütalaada, 15 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi öngörülürken, bu su sanıklar hakkında "Anayasayı ihlal", "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraatları istendi.



Savcı mütalaasında, 21 sanığın tüm suçlardan beraatını, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.





