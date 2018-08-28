Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın talebi üzerine Atatürk’e ithaf edilmiş bir eser besteleyen dünyaca ünlü besteci ve kompozitör Eugen Doga, 29 Ağustos’ta Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Atatürk’ü tanıdıkça hayranlığının daha çok arttığını söyleyen Moldova asıllı Romen besteci Doga, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için örnek bir liderdir” dedi.



Toplantıya, Romanya’nın Moldova Büyükelçisi Costin Gorea, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Bükreş Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu katıldı. Doga, Başkan Yaşar’ın daveti üzerine haziran ayında Ankara’ya geldiğini ve Anıtkabir’i ziyaret ettiğini belirtti.

Doga’yı Yenimahalle’de ağırlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Başkan Yaşar, “İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanı olarak 8 ay önce Romanya Türk İşadamları Konseyi davet etti ve Romanya’ya gittim. Orada belediyelerle bilgi alışverişi yaptık. O sırada Romanya’nın dünyaca ünlü sanatçısı Doga’nın Atatürk hayranı olduğunu öğrendim. Doga’yı buraya davet ettik, kendisi Anıtkabir’i gezdi. Şimdi de Atatürk bestesini seslendirmek için Türkiye’de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bize değil diğer mazlum milletlere de ışık olmuştur. Yabancı milletler Atatürk’ün gittiği aydınlık yoldan ilham aldıklarını her zaman dile getirmişlerdir” dedi.

“KEŞKE BİZİM DE BÖYLE BİR LİDERİMİZ OLSAYDI”

Doga ise tanıdıkça Atatürk’e olan hayranlığının arttığını söyleyerek, “Türkiye’ye gelmekten gurur duyuyorum. Atatürk hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir. Atatürk hayranı bir sanatçı olarak bestemi sizlerin beğenisine sunacağım” diye konuştu.

BÜKREŞ’TE ATATÜRK MÜZESİ

Bükreş’te Mustafa Kemal Atatürk müzesi yapmayı planladıklarını dile getiren Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescuise Başkan Yaşar’a plaket takdim ederek, “Bu bir başlangıç ilişkilerimiz daha da büyüyecek” diye ifade etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri ilk kez Yenimahalle’de seslendirecek olan Doga, 29 Ağustos Çarşamba günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de eseri Türk Milleti’ne hediye edecek. Sanatçıya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da eşlik edecek.