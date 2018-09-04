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Pak, "O dönemde susuzluk had safhada olduğu için biraz geniş yapılmış. Bu tür büyük binalarda böyle bir yapılanma olurdu. Yağmur sularının biriktirilip kullanılması amacıyla yapılmış bir sarnıç. Burada biriken su da bahçelerde veya temizlik amacıyla kullanılırdı."