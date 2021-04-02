Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-Sanat
ABONE OL

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 29 Ekim'de açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış için gün sayan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son durumu anlattı. Yenilenen yüzü ve yeni logosu ile 29 Ekim'de açılacak olan AKM'nin son hali kameralara yansıdı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 29 Ekim'de açılacak
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kültür sanat hayatının önemli merkezlerinden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yenilenen yüzüyle İstanbul'da sanatseverlerin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim'de açılacak AKM'de medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Y&uuml;zde 90'ı tamamlandı.
Yüzde 90'ı tamamlandı.

"32 AYDA BİTMİŞ OLACAK"

Atatürk Kültür Merkezi´nin kaba inşaatının yüzde 90'ının bittiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Mekanik inşaatının ise büyük bir kısmı tamamlandı. Atatürk Kültür Merkezi´nin (AKM) inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar. Merkez, dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında 32 ay gibi kısa bir süre inşaatı tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Dev kubbenin i&ccedil;inde b&uuml;y&uuml;k sahne yer alacak.
Dev kubbenin içinde büyük sahne yer alacak.

"AKM 29 EKİMDE AÇILACAK"

Atatürk Kültür Merkezi'nin dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını kaydeden Bakan Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi´nin 100 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. Bu projeyi yaparken amacımız İstanbul'un dünya çapında öncü kültür sanat şehri olmasıdır. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihini Cumhurbaşkanımız 29 Ekim olarak açıkladı" dedi.

Bakan Ersoy, konuşmasını AKM'nin yeni logosunun da bulunduğu fon &ouml;n&uuml;nde yaptı.
Bakan Ersoy, konuşmasını AKM'nin yeni logosunun da bulunduğu fon önünde yaptı.

"İSİM YAPMIŞ SANATÇILARLA"

Atatürk Kültür Merkezi'nde kullanılan mekaniklerin çok özel olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Şu an en son teknoloji Atatürk Kültür Merkezi'nde uygulanıyor. Biz de dışarıdan 85 uzman kadro atama hakkı aldık. 20 ekip de bakanlığımızdan dahil ederek 100 özel kadro ile Atatürk Kültür Merkezi'ni yöneteceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'nde aynı zamanda bir sanat danışma kurulu oluşturuyoruz. Bu sanat danışma kurulu dünyada ve Türkiye'de isim yapmış sanatçılarla görüşüyor" ifadelerini kullandı.

"GENÇ MÜZİSYENLER YETİŞECEK"

Bakan Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti: "Atatürk Kültür Merkezi´nin içinde 2 bin 38 kişilik bir opera salonu var. Bir de 805 kişilik bir tiyatro salonumuz olacak. Bu tiyatro salonu ile ilgili akustik yatırımları gerçekleştirdik. Aynı zamanda bir kültür sokağı oluşturuyoruz. Bu kültür sokağının içerisinde en önemli noktalardan biri de iki katlı kütüphanemizin olması. Yine Atatürk Kültür Merkezi içerisinde 3 katlı bir müzik platform merkezi oluşturuyoruz. Atatürk Kültür Merkezi müzik stüdyomuzda genç müzisyenlerimizin yetişmesini hedefliyoruz."

Eski Aziz Nesin sahnesinin şimdiki hali de bitmek &uuml;zere.
Eski Aziz Nesin sahnesinin şimdiki hali de bitmek üzere.

"423 ARAÇLIK OTOPARK OLACAK"

Merkezde 423 araçlık bir otopark planladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi'nde çok amaçlı salonlar var. O salonlardan biri 2 katlı 386 metrekarelik toplantı, sergi, konser gibi faaliyetlerinin düzenlenebileceği bir salon. Beyoğlu kültür yolu boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler bu salondan yönlendirilecek. Sadece bir noktada bir aktiviteyi gerçekleştirmek istemiyoruz. Beyoğlu'nun farklı yerlerinde de olsun istiyoruz. Dışarıda bulunan cam binayı ise güzel bir galeri şeklinde düzenlemek istiyoruz. Bu galerinin içine küçük bir cep sineması yerleştirdik" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Film Festivali çevrim içi başladı
KÜLTÜR-SANATÇevrim içi başladı
Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi
KÜLTÜR-SANATSon yolculuğuna uğurlandı
Sabahattin Ali, ölümünün 73'üncü yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATSabahattin Ali neden öldürüldü?
Erkan Kolçak Köstendil'den 'Askerin Öyküsü'
KÜLTÜR-SANAT'Askerin Öyküsü'
'Hünkar Makamı-Bestekar Padişahlar Külliyatı' sanatseverlerle buluşuyor
KÜLTÜR-SANATBestekar Padişahlar Külliyatı
Sylvester Stallone'den 'Rocky' dizisi
KÜLTÜR-SANAT'Rocky' bu kez dizi oluyor
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için başvuralar 10 Eylül'de sona erecek
KÜLTÜR-SANATSon başvuru 10 Eylül'de
Yılmaz Güney doğum gününde anılıyor
KÜLTÜR-SANATYılmaz Güney doğum gününde anılıyor
Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANATHandan Ertuğrul vefat etti
“Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri” başlıyor
KÜLTÜR-SANAT“Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri”