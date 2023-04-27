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İşte Atatürk Kültür Merkezi'nde 1 - 7 Mayıs haftasında bu etkinlikler öne çıkıyor.

ÖYLESİNE BİR DİNLETİ // 2 MAYIS // AKM TİYATRO SALONU // 20.00

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, opera sanatını ve çoksesli müziği tanıtmaya, yaygınlaştırmaya ve sevdirmeye yönelik olan Öylesine Bir Dinleti oyunuyla 2 Mayıs Salı akşamı, AKM Tiyatro Sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor. Çok sayıda sahne sanatını içinde barındırarak izleyiciye alışılmışın dışında bir koreografiyle; baleye tiyatroya, müzelere, konserlere, sergilere, kitaba kısacası kültüre dair bir seçki sunacak olan müzikli oyun Murat Göksu tarafından yazılıp yönetiliyor. Klasikleşmiş ve sevilen opera aryalarının şarkılar, türküler eşliğinde geniş bir repertuvarla sunulduğu Öylesine Bir Dinleti’de; Rigoletto, Hoffman’ın Masalları, Saraydan Kız Kaçırma, Sevil Berberi, Tosca, La Boheme, Romeo ve Julyet, Don Giovanni, Carmen gibi sevilen operalardan aryaların yanında türküler ve şarkılar yer alıyor.

RICHARD // 2, 25 MAYIS// AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.00

Okan Bayülgen’in yönetmenliğini üstlendiği Richard, uzun süredir en ilgi gören oyunların başında geliyor. AKM Türk Telekom Opera Salonunda 2 ve 25 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek Richard, izleyiciye sıra dışı bir deneyim vadediyor. Bayülgen’in Shakespeare’in en ünlü eserlerinin başında gelen Richard’a yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakarak sahneye taşıdığı oyun, modern filozofların yaklaşımlarıyla Richard’ın gerçekliğini, Shakespeare’in Richard’ı hikâyeleştirmesini tartışmaya açıyor. Richard, yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası ile Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.

MURAT KARAHAN’LA DOĞUDAN BATIYA MÜZİK YOLCULUĞU // 3 MAYIS// AKM TİYATRO SALONU // 20.30

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli opera sanatçılarından ve dünyanın birçok büyük opera sahnesinde ülkemizi başarıyla temsil eden, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, 3 Mayıs 2023 akşamı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor! Saat 20.30’da başlayacak konserin orkestra şefliğini Tolga Atalay Ün üstenirken, programda tenor Murat Karahan’a, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Projesi Dansçıları’nın da özel konserde sahne alacağı gecede Seda Subaşı Yalçın başkemancı olarak sanatseverlerin karşısında olacak. Doğu’dan Batı’ya uzanan bir müzik köprüsünde sanatseverler, Hacı Arif Bey'den Nurettin Selçuk'a, Santurî Ethem Efendi’den Kemânî Kevser Hanım’a, A. Adnan Saygun, G.Puccini, Âşık Veysel ve G. Bizet'ye kadar daha pek çok eseri dinleyebilecekler.

ANILAR VE HİKAYELER HAMİYET YÜCESES ŞARKILARI // 5 MAYIS // AKM TİYATRO SALONU // 20.00

Müzik yaşamı boyunca 500 kadar taş plağa, 37 adet 45'lik ve 8 long playe imza atan Türk sanat müziğinin güçlü yorumcularından Hamiyet Yüceses’in şarkıları 5 Mayıs’ta AKM Tiyatro Salonunda müzikseverlerle buluşuyor. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçılarından güçlü sesiyle tanınan Eda Karaytuğ, Hamiyet Yüceses’in en beğenilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısına çıkacak. Yönetmen, sanat yönetmeni, yazar ve oyuncu kimliğiyle öne çıkan Tamer Levent de Hamiyet Yüceses’in hayatından önemli anları kendine has üslubuyla izleyiciye aktaracak. Bu özel performansın sanat yönetmenliğini Selçuk Murat Kızılateş üstleniyor.

GÜNEŞLE BULUŞMAK İSTEYEN KARDAN ADAM // 6 MAYIS // AKM TİYATRO SALONU // 15.00

Romanya’da, oyunları en çok sahnelenen yazarlardan biri olan ve Fransızca yazılarıyla büyük beğeni kazanan Matei Visniec imzalı Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam, 6 Mayıs Cumartesi günü AKM Tiyatro Salonunda minik tiyatroseverlerle buluşacak.

MİMAR SİNAN KONTRBAS ANSAMBL // 6 MAYIS // AKM ÇOK AMAÇLI SALON // 11.00

Kontrbas sanatçısı ve eğitimcisi Onur Özkaya'nın uzun yıllar Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde edindiği oda müziği tecrübelerini öğrencilerine aktardığı bir oluşum olan Mimar Sinan Kontrbas Ansambl, 6 Mayıs Cumartesi günü AKM Çok Amaçlı Salonda müzikseverlerle buluşacak. Doğu ve batı müziğinin sentezlenerek ön plana çıkacağı konserde; J.S. Bach, G. Bizet, Metallica, Elvis Presley ve Barış Manço’nun eserleriyle dinleyicilere keyifli bir performans sunulacak.

AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİNDE BU HAFTA

RİTİM ATÖLYESİ // 02-03-05-06-07 MAYIS // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00, 11.00

Ritim Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölye, çocukların içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarmaları için güzel bir fırsat yaratıyor.

ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ // 02-03-05-06-07 MAYIS // 14.00, 12.00

Çocukları erken yaşta müzikle tanıştıran atölye, davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-göz- beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. Eğitmen Eda Kocatürk’ün yönetimindeki atölyede müzikle tanışan çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor.

RESİMLE TANIŞIYORUM // 02-03-06-07 MAYIS// 15.00, 11.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde Metin Ceyran’ın eğitmenliğinde düzenlenen ‘Resimle Tanışıyorum’ atölyesi, 4–6 yaş arasındaki minikleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çocuklar her atölyede farklı bir temayla resimler yapıyor. Hayal güçlerini resmin gücüyle birleştiren çocuklar zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de gelişiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ // 02-03-04-05-06-07 MAYIS // 15.00, 16.00, 14.00, 17.00

Drama atölyesinde 7–10 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini sahneye yansıtıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezindeki atölyede rol yapmayı, canlandırmayı, doğaçlamayı öğrenen çocuklar, bir olaydan yola çıkıp farklı maceralara atılıyor. Atölye, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunurken, sosyal beceri, iletişim ve özgüven gibi konularda da sanat yoluyla güçlenmelerini sağlıyor.

RESİM SEVİNCİ // 02-03-06-07 MAYIS // 16.00, 12.00

Metin Ceyran ile Resim Sevinci, AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Farklı temalarda benzersiz resimlere imza atan 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktarırken, zengin iç dünyalarını da boyayla dışa vuruyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // 02-03-04-05-06-07 MAYIS // 16.00, 17.00, 18.00

AKM, 4 -6 yaş aralığındaki çocuklara yaratıcılığı çok yönlü kazanmaları amacıyla, çocukların sosyal becerilerini geliştiren Yaratıcı Drama Atölyesi düzenliyor. Çocuklara hayal kurmayı, rol yapmayı, topluluk içerisinde güvenle kendini ifade etmeyi deneyimleten atölye sonrasında minikler, iletişim ve dil becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra konsantrasyon, iş birliği, aktif görev alma konularında sanat yoluyla güçleniyor.

MİNİ BALE ATÖLYESİ // 06 MAYIS // 13.00

Can Kandara eğitmenliğinde AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen Mini Bale Atölyesi, 4-5 aralığındaki geleceğin sanatçılarını küçük yaştan itibaren sanatın güzellikleriyle tanıştırıyor. Atölyede çocuklar dans ve ritim becerilerini artırmanın yanı sıra bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el, kol ve bacak koordinasyonlarını geliştiriyor, canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerini zenginleştiriyor ve daha düzgün, dengeli ve kuvvetli bir bedene sahip oluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS ATÖLYESİ // 06 MAYIS // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Yaratıcı Dans Atölyesi, 4-6 yaş aralığındaki minik sanatseverlere yaratıcılıklarını dans yoluyla ifade etme fırsatı sunuyor. Sevdikleri müzikler eşliğinde basit dans hareket kombinasyonlarıyla tanışan çocuklar, dans ederken doğaçlama yapmayı ve hayal güçlerini kullanmayı da öğreniyor. Minik dansçılara yaşıtlarıyla gönüllerince dans ettikleri keyifli bir deneyim sunan Can Kandara’nın eğitmenliğini üstlendiği atölye, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

PİYANO İLE TANIŞIYORUM // 06-07 MAYIS // 14.00, 12.00

Atatürk Kültür Merkezi, çocukları piyano ile tanıştırıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek Piyano ile Tanışıyorum atölyesi, 4 -11 yaş aralığındaki çocuklara yepyeni deneyimler sunuyor. #hermamabirnota projesi kapsamında gönüllü öğretmenlik üstlenen Eda Kocatürk tarafından koordine edilecek atölyede çocuklar, piyano hakkında bilgi edindikten sonra kısa bir resital dinleyecek. Ardından piyano çalgısını deneme fırsatları olacak.

SERAMİK BOYAMA ATÖLYESİ //06 MAYIS// 14.00, 15.00

7 – 11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Seramik Boyama atölyesinde çocuklar,

sürdürülebilir geleceğin inşası için tasarım sürecinden başlayarak tüm üretim süreçlerinde “İyi Bak Dünyana” vizyonuyla hareket eden Çanakkale Seramik ile, artık seramikleri yeniden değerlendirecek. Atık malzemelerin geri dönüşüm ile yeniden kullanıma kazandırılmasını, zenginliğini keşfetme yolculuğuna çıkacak olan çocuklar, sürdürülebilir sağlıklı bir dünya konusunda bilinçlenecekler. Çocukları kullan-at felsefesinden uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen düzenlenen bilinçlendirme atölyelerinde, çocukların hayal güçlerini kullanarak seramik karolardan kendi seramiklerini tasarlama imkanı sunuluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DANS ATÖLYESİ // 06 MAYIS // 15.00

Yaratıcılığı dışa vurmanın en güzel yollarından biri olan dans, çocuklarla buluşuyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, popüler şarkılar eşliğinde hep birlikte çeşitli kombinasyonlar oluşturup, özgün dans hareketleri ortaya çıkarıyor. Çocuklar müziğin ve dansın büyüsüyle coşarken, aynı zamanda beden koordinasyonları ve ritim duyguları da gelişiyor.

LEGO EDUCATİON İLE YARATICI ELLER İŞ BAŞINDA // 06 MAYIS // 15.00, 16.00, 13.00, 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında atölyesi; bütünsel bir yaklaşımla tasarlanan etkinliklerle çocukların tüm bedenlerini ile hareket ettirirken hem soyut düşünme, benzerlik kurma, sıralama, ince motor becerileri, ifade gücü, mantıksal düşünme, el-göz koordinasyonu gibi becerilerini geliştirmelerine hem de hayal güçlerini heyecanla ve sevinçle beraber kullanıp yeni keşifler yapmalarına destek sağlayacak.

EBEVEYN-ÇOCUK MÜZİKLE TANIŞIYORUM // 06 MAYIS // 16.00

Atatürk Kültür Merkezi, 2 -4 yaş aralığındaki en minik ziyaretçilerine de miniklerin gelişimine katkı sunacak Ebeveyn – Çocuk Müzikle Tanışıyorum atölyesini düzenliyor. Miniklerin ebeveynleriyle katılacağı atölyede vurmalı çalgılar kullanılarak, renklerle, çeşitli görsellerle oyunlar oynanır katılımcılar müziklere eşlik ederler. Bu atölyede çocukların tempo algıları gelişir, birlikte hareket etmeyi öğrenirler ve çalgıları çalarken psikomotor becerilerini geliştirirler, gördüklerini, duyduklarını taklit ederler. Müzikal çalışmalarına ilk adımlarını aileleriyle birlikte atmış olurlar.

ÇOCUKLAR İÇİN UKULELE ATÖLYESİ // 07 MAYIS // 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Ukulele Atölyesi, müziksever minikleri yepyeni bir enstrümanla tanıştırıyor. Ukulelenin temel akorlarını ve parmak kombinasyonlarını öğrenen 7 – 11 yaş aralığındaki çocuklar, atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söylüyor. Her atölyede yepyeni bir şarkıyla tanışan çocuklar doyasıya eğlenirken, aynı zamanda geniş bir ukulele repertuvarına da hakim oluyor.

KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK ATÖLYESİ // 07 MAYIS // 14.00, 13.00

Atatürk Kültür Merkezi. Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi ile 8 -13 yaş aralığındaki minik ziyaretçilerini yepyeni bir deneyim yaşatacak. Yönetmen, senarist ve oyuncu Nursen Köreken’in geliştirdiği yöntemle hazırlanmış kamera önü oyunculuk atölyesinde çocuklar kamera karşısında rol oynama deneyimi eğlenerek deneyimleyecekler. Daha önce kamera ile karşılaşmamış ya da kamera karşısında özgüven kazanmak isteyen minik ziyaretçilerin eğitimi yaratıcı drama ile eğitimleriyle başlayacak. Çocukların doğaçlama becerileri üzerinde çalışarak hayal güçlerini geliştirmelerini destekleyen atölyede, çeşitli monologlar üzerine çalışılarak sahnede doğallık, konsantrasyon ve gevşeme üzerine karaktere girme, rolünü tanıma ve tanımlama hakkında bilgi ve deneyim sunulacak.

ÇOCUK ARKEOLOGLAR KAZIDA // 07 MAYIS // 15.00, 16.00

Çocukları yepyeni deneyimlerle buluşturan Atatürk Kültür Merkezi, 7 Mayıs tarihinde Çocuk Arkeologlar Kazıda atölyesi düzenliyor. 5 -8 yaş aralığındaki miniklere özel düzenlenen atölyede çocukları yeni bilgiler edinerek zihinsel faaliyetlerini geliştirecekleri, keşif duygusunu besleyecekleri, Arkerobox kazı kitiyle hem kazı çalışmasını deneyimlenecekleri hem de el becerilerini geliştirecekleri özgün bir deneyim yaşayacaklar. Arkeoloji ne demek? Kazılar nasıl ve neden yapılır? Topraktan bulunan eserlere ne olur? gibi çocuklarımızın bitmek bilmeyen meraklarını bilgiye çevirecek soru ve cevaplar etrafında örülen, arkeolog olmanın nasıl bir duygu olduğunu deneyimleyecekleri atölyede, çocuklar tarihi eser ve tarihi eserlerimizi koruma bilinci kazanacakları keşif dolu bir maceraya çıkacaklar. Çocukların hayal dünyasını geliştirecek atölyede minikler arkeoloji bilimini ve arkeolojinin en önemli araştırma metodu olan kazı çalışmasını tanıyacak, kültürel birikimleri artacak, bilişsel ve motor gelişimleri desteklenecek.

KENDİ TAKIMI KENDİM TASARLIYORUM // 07 MAYIS // 17.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek Kendi Takımı Kendim Tasarlıyorum atölyesi ile çocuklar çeşitli boncukları kullanarak kolye veya bileklik yapımını deneyimleyecekler. Sokak hayvanlarına destek amacıyla geliştirilen # hermamabirnota projesi kapsamında atölyenin eğitmenliğini Nurgül Kocatürk üstleniyor.