Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Atatürk'ün Gittiği Okullar Listesi: Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Gittiği Okullar ve Öğrenim Gördüğü Yerler
ABONE OL

Atatürk'ün gittiği okullar listesi: Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullar ve öğrenim gördüğü yerler

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, öğrenim hayatına 1887 senesinde başlamıştır. İlk olarak, annesi Zübeyde Hanım’ın ısrarı ile mahalle mektebinde başlayan bu öğrenim hayatı, kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu 1905 senesine kadar devam etmiştir. Eğitim öğretim hayatında çevresine örnek ve başarılı bir öğrenci olan Atatürk’ün gittiği okullar nelerdir? Atatürk’ün okuduğu okullar ve şehirleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Atatürk'ün Gittiği Okullar Listesi: Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Gittiği Okullar ve Öğrenim Gördüğü Yerler
HABERTURK.COM

Gittiği her okulda öğretmenlerin dikkatini her defasında çekmeyi başarmış olan Mustafa Kemal Atatürk, çocukluğundan itibaren askerliğe büyük bir ilgi duymuş ve öğrenim hayatı da bu arzuyla paralel şekillenmiştir. Peki, sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okullar hangileridir? Atatürk’ün okuduğu mektepler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Atatürk’ün Gittiği Okullar

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatı ilk olarak, annesi Zübeyde Hanım’ında isteği üzerine 1887 yılında, Hafız Mehmed Efendi Mahalle Mektebinde başlamış ve 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu Harp Akademisi’ne kadar devam etmiştir. Atatürk’ün gittiği okullar kronolojik sırayla şu şekildedir:

  1. Hafız Mehmed Efendi Mahalle Mektebi
  2. Şemsi Efendi Mektebi
  3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
  4. Selanik Askeri Rüştiyesi
  5. Manastır Askeri İdadisi
  6. İstanbul Harp Okulu
  7. İstanbul Harp Akademisi

Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün Gittiği Okullar

Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okullar ve şehirleri şu şekildedir:

Hafız Mehmed Efendi Mahalle Mektebi:

Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım’ın da isteğiyle 1887 Haziran ayında Mahalle Mektebi’nde öğrenim hayatına başlamış ancak kısa bir süre sonra bu okuldan ayrılmıştır. Yaklaşık 1,5 ay burada eğitim ören Atatürk, okuldan memnun olmaması neticesinde babası Ali Rıza Bey tarafından buradan alınmış ve Şemsi Efendi Okulu’na verilmiştir.

Şemsi Efendi Okulu

Selanik’in ilk Müslüman özel okulu olma özelliği taşıyan ve diğer birçok okula kıyasla daha modern bir eğitim veren bu okul, Selanik’te yaşayan Türkler için açılmış bir eğitim kurumudur. Mahalle Mektebi’nin ardından bu okulda öğrenim hayatına devam eden Atatürk, 1893 yılında babası Ali Rıza Bey’in hayatını kaybetmesi üzerine annesi ve kardeşleri ile birlikte Langaza’ya gitmek zorunda kalmış, eğitim hayatına bir süre ara vermiştir.

Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Yaklaşık beş ay süren çiftlik hayatından sonra Mustafa Kemal, ortaokul eğitimine Selanik Mülkiye Rüştiyesinde devam etmiştir. Burada eğitim görürken Matematik öğretmeni Hüseyin Efendi’nin kendisini dövmesi üzerine, büyük annesi tarafından okuldan alınmıştır.

Selanik Askeri Rüştiyesi

Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük bir ilgi duyan Mustafa Kemal Atatürk, annesine haber vermeden Selanik Askeri Rüştiyesi sınavlarına girmiş ve başarılı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’e, Kemal adının verilmesi de bu okulda öğrenim görürken gerçekleşmiştir.

Manastır Askeri İdadisi

Mustafa Kemal Atatürk; günümüzde Makedonya’nın Manastır şehrinde bulunan bu askeri lisede öğrenim hayatına devam etmiştir. Bu bölgede yaşayan Türkler için önemli bir eğitim kurumu olan bu okulda özellikle tarih ve edebiyat derslerinden oldukça etkilenen Mustafa Kemal, Fransızcasını da bu okulda geliştirmeye başlamıştır.

İstanbul Harp Okulu

Yüksek öğrenimine devam etmek için Selanik’ten İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Atatürk; 1283 numaralı apolet numarası ile bu okulda öğrenim görmüştür ve 1902 yılında teğmen rütbesiyle bu okuldan mezun olmuştur.

İstanbul Harp Akademisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmay subaylık eğitimini almış olduğu akademidir. 11 Ocak 1905 tarihine kadar süren eğitimden sonra buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olan Mustafa Kemal, ilk askeri görevini almış ve Şam’da bulunan 5. Ordu’da stajını yapmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atatürk'ün Çocukluk Anıları - Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocukluğa Ait Anılar
GÜNDEM Atatürk'ün çocukluk anıları
TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman çıkar ve kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Taşeron işçiye kadro için gözler Meclis'te!
2023/1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi
2023 ATA AÖF sınav takvimi: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar yarı yılı vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM 2023 ATA AÖF sınav takvimi
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı belli oldu mu, başvuru tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapıyor!
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI! 2023 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri
Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
GÜNDEM Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
GÜNDEM Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
EN GÜZEL 1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En komik, en iyi, aileye, eşe, iş ve okul arkadaşına, sevgiliye yapılacak 1 Nisan şakaları ve sözleri gönderin!
GÜNDEM En komik ve eğlenceli 1 Nisan şakaları
MSÜ sınav için gerekli evraklar ve belgeler nedir? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl, nereden alınır?
GÜNDEM MSÜ sınavı için gerekli belgeler listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.