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Gittiği her okulda öğretmenlerin dikkatini her defasında çekmeyi başarmış olan Mustafa Kemal Atatürk, çocukluğundan itibaren askerliğe büyük bir ilgi duymuş ve öğrenim hayatı da bu arzuyla paralel şekillenmiştir. Peki, sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okullar hangileridir? Atatürk’ün okuduğu mektepler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Atatürk’ün Gittiği Okullar

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatı ilk olarak, annesi Zübeyde Hanım’ında isteği üzerine 1887 yılında, Hafız Mehmed Efendi Mahalle Mektebinde başlamış ve 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu Harp Akademisi’ne kadar devam etmiştir. Atatürk’ün gittiği okullar kronolojik sırayla şu şekildedir:

Hafız Mehmed Efendi Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik Askeri Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi İstanbul Harp Okulu İstanbul Harp Akademisi

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK ANILARI

Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün Gittiği Okullar

Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okullar ve şehirleri şu şekildedir:

Hafız Mehmed Efendi Mahalle Mektebi:

Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım’ın da isteğiyle 1887 Haziran ayında Mahalle Mektebi’nde öğrenim hayatına başlamış ancak kısa bir süre sonra bu okuldan ayrılmıştır. Yaklaşık 1,5 ay burada eğitim ören Atatürk, okuldan memnun olmaması neticesinde babası Ali Rıza Bey tarafından buradan alınmış ve Şemsi Efendi Okulu’na verilmiştir.

Şemsi Efendi Okulu

Selanik’in ilk Müslüman özel okulu olma özelliği taşıyan ve diğer birçok okula kıyasla daha modern bir eğitim veren bu okul, Selanik’te yaşayan Türkler için açılmış bir eğitim kurumudur. Mahalle Mektebi’nin ardından bu okulda öğrenim hayatına devam eden Atatürk, 1893 yılında babası Ali Rıza Bey’in hayatını kaybetmesi üzerine annesi ve kardeşleri ile birlikte Langaza’ya gitmek zorunda kalmış, eğitim hayatına bir süre ara vermiştir.

Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Yaklaşık beş ay süren çiftlik hayatından sonra Mustafa Kemal, ortaokul eğitimine Selanik Mülkiye Rüştiyesinde devam etmiştir. Burada eğitim görürken Matematik öğretmeni Hüseyin Efendi’nin kendisini dövmesi üzerine, büyük annesi tarafından okuldan alınmıştır.

Selanik Askeri Rüştiyesi

Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük bir ilgi duyan Mustafa Kemal Atatürk, annesine haber vermeden Selanik Askeri Rüştiyesi sınavlarına girmiş ve başarılı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’e, Kemal adının verilmesi de bu okulda öğrenim görürken gerçekleşmiştir.

Manastır Askeri İdadisi

Mustafa Kemal Atatürk; günümüzde Makedonya’nın Manastır şehrinde bulunan bu askeri lisede öğrenim hayatına devam etmiştir. Bu bölgede yaşayan Türkler için önemli bir eğitim kurumu olan bu okulda özellikle tarih ve edebiyat derslerinden oldukça etkilenen Mustafa Kemal, Fransızcasını da bu okulda geliştirmeye başlamıştır.

İstanbul Harp Okulu

Yüksek öğrenimine devam etmek için Selanik’ten İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Atatürk; 1283 numaralı apolet numarası ile bu okulda öğrenim görmüştür ve 1902 yılında teğmen rütbesiyle bu okuldan mezun olmuştur.

İstanbul Harp Akademisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmay subaylık eğitimini almış olduğu akademidir. 11 Ocak 1905 tarihine kadar süren eğitimden sonra buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olan Mustafa Kemal, ilk askeri görevini almış ve Şam’da bulunan 5. Ordu’da stajını yapmıştır.