Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve ziyaretçi yoğunluğu

"SIRF BU EV İÇİN BURAYA GELDİM"

Atatürk Evi'nin ziyaretçilerinden olan ve alçıya alınan kırık ayağı nedeniyle değneklerine yaslanarak yürüyebilen Vural Evenk, İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Koltuk değnekleri olsa da zorlanmadım. Bizim için Atatürk sevgisi ayrı bir şey, gelip görmek de ayrı bir şey. Buraya vize zorunluluğu var, gelemiyor çoğu vatandaş, biz gelebildik" ifadelerini kullandı.

Motosikletiyle İstanbul'dan gelen Cenk Al ise "Değişik oluyorsun, duyguların kabarıyor, tüylerin diken diken oluyor, vay diyorsun. Sırf bu ev için buraya geldim" dedi.