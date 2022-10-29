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Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

Trabzon'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, 30 kişilik uzman ekibin titiz çalışmalarıyla restore ediliyor. Mobilyaları Ankara'ya tamire gönderilen köşkte, kat kat yapılan boyamalarla kaybolan ahşap işleme detayları da gün yüzüne çıkarılıyor

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DHA
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmaları için 21 Eylül'de ziyarete kapatıldı.
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    DHA'nın haberine göre dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan ve mobilyalarında dökülmeler meydana gelen köşk, restoratör, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan 30 kişilik uzman ekip tarafından restore ediliyor.
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    Mobilyaları tamir için TIR'larla Ankara'ya gönderilen köşkte daha önce kat kat yapılan boyamalar nedeniyle kaybolan ahşap işleme detayları da gün yüzüne çıkarılıyor.
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    Restorasyon öncesi köşkün her alanıyla eşyaları fotoğraflanarak numaralandırıldı. Köşk, bir yıl sürecek çalışmaların ardından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında düzenlenecek resepsiyonla ziyarete açılacak.
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    "ASLINA UYGUN TARİHİ KATMANLAR"

    Restorasyon çalışmalarının profesyonel ekip tarafından yürütüldüğünü söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, "2020 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla köşk için teknik bir heyet oluşturuldu. 2021 yılında proje süreçlerini tamamladık. 2022 yılında da ihalemizi gerçekleştirdik. Eylül ayı itibarıyla Atatürk Köşkü'nü ziyarete kapattık ve restorasyon sürecine başladık.
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    Yaklaşık 30 kişiyle beraber bir restorasyon süreci yürütüyoruz. Uygulamamızın içerisinde iç cephede duvar ve tavan raspalamaları yapmaktayız. Köşkün geçmişini görebilmek adı altında aslına uygun tarihi katmanlarını gün yüzüne çıkartıyor, parça kayıplarını engellemeye çalışıyoruz. Ayrıca dış cephe için de raspalama işlemi devam ediyor. Daha sonra aslına uygun bir boyayla boyanacak köşk. Bir eşya sürecimiz de oldu.
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    Köşk kapanırken tarihine hakim uzman ekiplerle birlikte hangi eşyalar nerede, bunlar teker teker görüntülendi. Eşyalar o şekilde köşk içerisinde çıkartılarak Ankara'ya onarım için gönderildi. Onarıldıktan sonra tekrar yerine geri getirilecek. Aynı şekilde halı ve perdelerde de işlemler yapıldı. Hedefimiz 100'üncü yılda Cumhuriyet resepsiyonunu köşkte yapmak" diye konuştu.
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    ATATÜRK KÖŞKÜ

    Trabzon'un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili alanda yer alan Atatürk Köşkü, banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı. 1890 yılında yazlık olarak kullanılmak amacıyla inşaatı başlatılan yapı, 1912 yılında tamamlandı. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina, 1930'da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi Encümeni'nin 18 Mayıs 1931 tarihli ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi.
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

    10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde 2 gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için başbakana göndermiştir. Köşk müzede, 19'uncu yüzyılın sonuyla 20'nci yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 eser sergileniyor. 

     
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor
  • Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor

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