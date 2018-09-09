Yalova'nın Termal ilçesinde, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Ağustos 1929'da kurulan ve Türkiye'nin ilk arboretumu (canlı ağaç müzesi) olan "Atatürk Arboretumu" büyük ilgi çekiyor.

Termal Kaplıcaları İşletmesi bünyesinde, Atatürk'ün talebiyle ünlü Fransız mimar Henri Prost tarafından planlanan ve başbahçıvan Pandelli Roketas'ın peyzajını yaptığı 125 bin metrekarelik arboretumda 1039'u yerli, 805'i yabancı olmak üzere toplam 1844 ağaç ve 370 tüylü palmiye bulunuyor.



63 TÜRDE FARKLI AĞACA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

63 türde geniş ve iğne yapraklı ağaca ev sahipliği yapan arboretum, bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor. Yalova Termal Kaplıca Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, "Atatürk geldiğinde burasının su şehri olacağını düşünmüş ve çok beğenmiş. Buranın mimarisi için Paris'in başmimarı olan Henri Prost'u davet etmiş. Henri Prost burayı projelendirmiş. Yine Atatürk İstanbul'dan Pandelli ustayı çağırmış. Buranın ağaç dikimlerini, peyzajını ona yaptırmış. Şu anda da yine misafirlerimizi bu şekilde ağırlıyoruz" dedi.

AĞACA MÜDAHALE GEREKİNCE AKUSTİK TOMOGRAFİSİ ÇEKİLİYOR

Arboretumdaki ağaçların bakımıyla yakından ilgilendiklerini, zaman içerisinde kuruyan, çürüyen ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini anlatan Gürbüzoğlu, şöyle devam etti:

"Ağaçlarımızla ilgilenen ziraat mühendisimiz var. Çevre seralarda çalışan arkadaşlarımız var. Arboretumdaki ağaçların düzenli, ilaçlı bakımlarını yapıyoruz. Eğer ağaca bir müdahale gerekiyorsa önce akustik tomografisini çektiriyoruz. Tedavileri buna uygun olarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar bize emanet. Türkiye'nin ilk arboretumu."

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