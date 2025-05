Henüz 3 aylıkken sahiplendiği 'Ateş Bey'i 8 yıldır yanından ayırmayan Mehmet Ağca, gittiği her yere ve aktiviteye köpeğini de götürüyor. Ağca, kano ve kürek sörfü olarak da bilinen SUP (Stand Up Paddle) sporunu da köpeğiyle yapıyor.