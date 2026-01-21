Ateşe benzin döktü canını zor kurtardı
Adana'da çay demlemek amacıyla yaktığı ateşi harlamak için benzin döken kişi, alevin bir anda parlaması sonucu yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 21.01.2026 - 23:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:24
DHA'nın haberine göre; olay, Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerinde çay demlemek isteyen kişi, yaktığı ateşi harlamak için motosikletinin deposundan aldığı benzini döktü.
Bu sırada alev, bir anda parladı. Panikleyen ismi öğrenilemeyen kişi, yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ