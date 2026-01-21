Habertürk
        Ateşe benzin döktü canını zor kurtardı

        Ateşe benzin döktü canını zor kurtardı

        Adana'da çay demlemek amacıyla yaktığı ateşi harlamak için benzin döken kişi, alevin bir anda parlaması sonucu yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:24
        DHA'nın haberine göre; olay, Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerinde çay demlemek isteyen kişi, yaktığı ateşi harlamak için motosikletinin deposundan aldığı benzini döktü.

        Bu sırada alev, bir anda parladı. Panikleyen ismi öğrenilemeyen kişi, yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

