Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Athena'dan sahnede sürpriz

Athena, KüçükÇiftlik Park’ta bir konser verdi. Seyircisine her zaman sahneden sürprizler yapan Athena, kendi türlerinin dışındaki ‘Aldırma Gönül’ve ‘Bahçe Duvarı’ adlı şarkıları da yorumladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Athena'dan sahnede sürpriz

    Athena, KüçükÇiftlik Park’ta bir konser verdi. Epifoni Events ve Fakülte Teras’ın ortak organizasyonuyla gerçekleşen konsere ilgi bir hayli fazlaydı.
    Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena, sahneye ilk olarak ‘Kafama Göre’ adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı. Tüm şarkıları hit olan grup, tüm müzikseverlere asla unutamayacakları bir gece yaşattı.
  • Athena'dan sahnede sürpriz

    ‘Kime Ne’, ‘Senden Benden Bizden’, ‘Arsız Gönül’, ‘Sen de Yap’, ‘Yaşamak Var ya’, Öpücük’, ‘Kayıp’, ‘Yalan’, , ‘Parçalanıyoruz’, , ‘Serseri Mayın’, ‘For Real’, ‘Skalonga’, ‘Ben Böyleyim’, ’12 Dev Adam’, ‘Her Şey Güzel Olacak, ‘Ses Etme’ ve ‘Holigan’ parçalarını seslendiren Athena, sergiledikleri sahne performansıyla bir kez daha akıllara kazındı.
  • Athena'dan sahnede sürpriz

    Seyircisine her zaman sahneden sürprizler yapan Athena, kendi türlerinin dışındaki ‘Aldırma Gönül’ve ‘Bahçe Duvarı’ adlı şarkıları da yorumlayarak, geceyi daha lezzetli hale getirdiler.
  • Athena'dan sahnede sürpriz

    Tüm yaz ayı boyunca sahneden dinleyicileriyle buluşacak olan Athena, 19 Mayıs Mersin Özgecan Arslan Meydanı’nda ve 20 Mayıs Samsun O’Fest’te yine efsane sahne performanslarıyla unutulmaz konserlere imza atacak.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.