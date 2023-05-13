Athena, KüçükÇiftlik Park’ta bir konser verdi. Epifoni Events ve Fakülte Teras’ın ortak organizasyonuyla gerçekleşen konsere ilgi bir hayli fazlaydı.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena, sahneye ilk olarak ‘Kafama Göre’ adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı. Tüm şarkıları hit olan grup, tüm müzikseverlere asla unutamayacakları bir gece yaşattı.