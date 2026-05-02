Athena Gökhan'dan, Galatasaray'ın küfürlü bestesine yorum: Benim için şeref

Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz hafta oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisi ve tribün kültürü hakkında konuştu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Özoğuz, tribünlerdeki tezahüratlara değinerek, “Bunlar olmadan futbolun keyfi yok” ifadelerini kullandı. Şarkıcı, farklı takımların taraftarlarının yaptığı bestelerin futbolun bir parçası olduğunu vurguladı.

Özoğuz, kendisine yönelik yapılan küfürlü tezahüratları da değerlendirdi. Şarkıcı, bu durumdan rahatsız olmadığını belirterek, “Benim için şeref” dedi. Özoğuz, futbolun sadece maç izlemekten ibaret olmadığını ifade ederek, "Hayatında bir kez bile deplasmanda derbiye gitmeyen futbolu tam yaşamamıştır" diye konuştu.

'MEŞALE' İDDİASINA YANIT

Derbi öncesinde 'Meşaleler sağlamda' notuyla paylaşılan bir fotoğrafta Gökhan Özoğuz'un elinde meşale görülmüştü. Meşalelerin Özoğuz tarafından stada sokulduğu iddiası gündeme gelmişti.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, meşaleleri kendisinin atmadığı gibi kendisinin de stada sokmadığını söyleyerek, "Galatasaray benim düşmanım değil" dedi. Özoğuz, meşale iddialarıyla ilgili olarak, "O anda güvenliklerin ortasındayım. Onlarla sohbet ediyorum. Bir totemim var. Derbilerde son 15-20 dakika durum kötüyse çıkarım. Aslantepe'nin orada dolanıyorum. Baktım skor kötü gidiyor gittim ben de. Ben zaten o sırada orada değilim yani" ifadelerini kullandı.

Özoğuz, futbolda şiddetin kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

Şevket Çoruh'un tepki çeken küfürlü tezahüratı hakkında da konuşan şarkıcı, "Tribünde herkes aynı tezahüratı söyleyince eşlik ediliyor. O anda ne söylendiğini bile bilmiyorsun çoğu zaman" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın futbolunu da değerlendiren Özoğuz, sarı-kırmızılı takımın iyi futbol oynadığını söyledi.