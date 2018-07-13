Athlone Town - Cabinteely maç önü

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Athlone Town, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Cabinteely takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 2 puanlı Athlone Town 10. sırada bulunuyor, Cabinteely 22 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Athlone Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Cabinteely, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 114 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Athlone Town kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Cabinteely sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler.

Athlone Town son hafta oynanan Galway FC maçında 4-1 yenildi.

Cabinteely ise Wexford Youths karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Athlone Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Athlone Town, kendi sahasında 5 gol attı, 21 gol yedi.

Cabinteely, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Cabinteely, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.