Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atilla Gerin: İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atilla Gerin: İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz

        ikas Eyüpspor yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere biten Zecorner Kayserispor maçında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 17:32 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'un yardımcı antrenörü Atilla Gerin, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Teknik direktör Orhan Ak'ın cezası nedeniyle karşılaşmada teknik sorumlu olarak takımın başında yer alan Gerin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "İKİ PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

        Müsabakayı değerlendiren Gerin, "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun genelinde hakimiyet bizdeydi. 20. dakika ile 70. dakika arasında tüm planlarımız tuttu. Golü de bulduk. Golden sonra da Kayserispor'a 20 dakika fırsat vermemiştik. Anları doğru oynayamayınca gol yiyerek iki puan kaybettik. Mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklara teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettiler. Süper Lig'de her puanın çok büyük önemi var. İki takım için de çok önemliydi. Önümüzdeki haftalar bu puanın kıymetini bilerek mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!