Atiye'nin evine baykuş girdi 0:00 / 0:00

Atiye, mutfakta yemek yaparken şömineden gelen sesler üzerine bacada bir şeyler olduğunu anladı. Şömine önündeki ızgarayı açınca bacaya sıkışan baykuş bir anda uçarak evin içine girdi.

Evin içinde uçarak sağa sola çarpan baykuş, Atiye'nin kapı ve camları açmasına rağmen çıkmadı. İki saat evin içinde kalan baykuş kendi başına çıkmayınca, Atiye de sitenin güvenliğinden yardım istedi. Evinde kedileri ve köpekleri bulunan şarkıcı, sağ salim ekiplerin yardımı ile baykuşu kurtarıp doğanın içine güvenli bir şekilde bırakılmasını sağladı.