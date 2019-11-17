Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Netflix bugün sosyal ağlarda yaptığı paylaşımla Atiye'nin yayın tarihini duyurdu.

ATİYE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenilen yapımın 27 Aralık Cuma günü Netflix’te yayınlanacağı öğrenildi. Başrolünde Beren Saat’in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye, sekiz bölümden oluşacak.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye’nin mistik hikayesi konu alınacak.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi

İŞTE ATİYE'NİN FRAGMANI

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 17, 2019

BEREN SAAT'TEN ATİYE PAYLAŞIMI

Beren Saat, geçtiğimiz aylarda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi'nin de rol alacağı projenin setinden ilk kareyi sosyal medya hesabından, "Bu özel projeye resmen başlamak çok heyecan verici" notuyla paylaşmıştı.