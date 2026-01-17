Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine Nazan Öncel'den isyan: Ölmek için 17 yaş çok erken değil mi?

İstanbul'da iki grup arasında 'yan baktın' iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki E.Ç. tarafından öldürülmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Henüz çocuk denecek yaşta yaşanan bu vahşet, toplumun birçok kesiminden tepki topladı.

Olayın ardından ünlü şarkıcı Nazan Öncel de sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara sert sözlerle isyan eden Öncel, genç yaşta bir hayatın söndürülmesine dikkat çekti.

Nazan Öncel paylaşımında; "Öyle bir noktaya geldik ki ne söylesek az geliyor; yazarın dediği gibi, 'Sussan acıtıyor, konuşsan kanatıyor.' Ölmek için 17 yaş çok erken değil mi? Böyle bir acımasızlık ne kâğıda sığıyor ne kaleme." ifadelerini kullanarak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.