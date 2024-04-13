Atletico Madrid: 3 - Girona: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid, evinde Girona'yı 1-0 geriye düştüğü 3-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya geldi. Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan müsabakayı Atletico Madrid 3-1'lik skorla kazandı.
Atletico Madrid'e 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 34 (P) ve 50. dakikalarda Antoine Griezmann, 45+6'da Angel Correa kaydetti. Girona'nın tek golünü ise 4. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 61'e yükseltti. Girona ise 65 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Deportivo Alaves'e konuk olacak. Girona ise evinde Cadiz'i ağırlayacak.