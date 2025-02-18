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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid'e Koke'den üzücü haber! - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid'e Koke'den üzücü haber!

        Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Koke, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:34
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        Atletico Madrid'e Koke'den üzücü haber!
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        İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Koke, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 24. haftasında Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Koke'nin sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmedi.

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