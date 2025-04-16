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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid Griezmann'la uzatıyor - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid Griezmann'la uzatıyor

        Atletico Madrid, Fransız yıldızı Antoine Griezmann ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:59
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        Atletico Madrid Griezmann'la uzatıyor!
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        Fransız golcü Antoine Griezmann'ın kariyerindeki belirsizlik sona eriyor. Yıldız futbolcu, 2027 yılına kadar Atletico Madrid'de forma giymeye devam edecek.

        Relevo'da yer alan habere göre, Atletico Madrid ve Fransız futbolcu, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

        Atletico Madrid ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Griezmann'ın 2027 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi.

        Atletico Madrid'de iki dönemde 435 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 197 gol attı ve 91 asist yaptı.

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