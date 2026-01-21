Habertürk
        Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone: Galatasaray karşısında üç puanı hak etmedik - Futbol Haberleri

        Diego Simeone: Galatasaray karşısında üç puanı hak etmedik

        Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda daha etkili olduğunu ve maçı kazanabilecek pozisyonlar yakaladığını söyleyerek, 3 puanı hak etmediklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:50
        "Üç puanı hak etmedik"
        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Şu an bizim kat ettiğimiz yol bu şekilde. Bazı maçlarda beraberlik kaçınılmaz olabiliyor. Futbol budur. Takım da ilk yarı inanılmaz oynadı. İki gol pozisyonumuz vardı. Kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda pozisyon oluşturmaya devam ettik ama rakibimiz iyileşti. Özellikle tehlikeli kornerler kulandılar. Son pozisyonda maçı kazanabilirlerdi. Ama takımım güzel oynadı, ofansif oynadı. Ben sadece forvete odaklanmıyorum. Diğer oyuncularımız da gerek gol atma gerek diğer çabaları ortaya koymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "OFANSTAKİ GEÇİŞLERDE SORUN YAŞIYORDUK"

        Oyuncu değişikliklerinde neleri amaçladığını da değinen Simeone, "Almada ve Julian’ın hattında sorun gördüm. Ofanstaki geçişlerde sorun yaşıyorduk. Buna önlem aldım. Gerekli oyun seviyesine ulaşamadık sonra Nicolas Gonzalez ile oyunumuzu biraz daha ilerletmeye çalıştık. Niyetimiz iyiydi ama 1 golün ötesine taşıyamadık" şeklinde konuştu.

        55 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 8’de yer alarak direkt son 16 turuna yükselme ihtimallerinin kendi ellerinde olmadığına vurgu yaparak, "Yoğun bir maç oynadık. Şu anda diğer Liverpool’un maçının sonucuna bakacağız. Kazanırlarsa ihtimallerimiz değişecek. Ama berabere kalırlarsa daha fazla şansımız olacak. Bize bağlı değil. Diğer maçların sonuçları da önemli" diye konuştu.

        "1. DAKİKADAN İTİBAREN TARAFTARLAR ISLIK ÇALMAYA BAŞLADI"

        Çok iyi bir maç oynandığını yineleyen Diego Simeone, RAMS Park’ın atmosferinden de bahsederek, "1. dakikadan itibaren taraftarlar ıslık çalmaya başladı. İzlemesi zevkli bir maç oldu. Gol pozisyonları bulduk. Ben antrenör olarak başka yol görmüyorum. Şu andaki metodumuza devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

        "3 PUANI HAK ETMEDİK"

        "1 puan kazandığınızı mı, 3 puan kaybettiğinizi mi düşünüyorsunuz?" sorusunu tecrübeli teknik adam, şöyle cevaplandırdı:

        "Ben puanı bu kadar düşünmüyorum. İnsan, takım hak ettiğini alır. Bugün 3 puanı hak etmedik. Somut bir şekilde gol pozisyonlarını değerlendiremedik."

