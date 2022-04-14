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Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Atletico Madrid - Manchester City mücadelesinin son anlarında tanisyon oldukça yükseldi. Atletico cephesi, City'yi zaman geçirmekle suçlarken saha karıştı. Son düdüğün ardından devam eden olaylara polisin müdahale ettiği ifade edildi

  • 01
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Geçen yılın finalisti Manchester City ise 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu.
  • 02
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    İki takımın da golsüz eşitliği bozamadığı karşılaşmada Guardiola'nın öğrencileri, yarı final biletini aldı.
  • 03
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Mücadele ilerleyen dakikalarda iyice sertleşirken son dakikalarda tansiyon da iyice yükseldi.
  • 04
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Karşılaşmanın son dakikalarında Atletico Madridli Felipe'nin rakibi Foden'le girdiği ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.
  • 05
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Atletico'dan Savic, sakatlık geçiren Phil Foden'ı saha dışına doğru kaldırmak isterken büyük büyük gerginlik çıktı. 
  • 06
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    İki takım arasındaki tartışma ve kavga güçlükle yatıştırılırken Atletico cephesi, City'yi zaman geçirmekle suçladı.
  • 07
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Alman hakem Daniel Siebert, Felipe'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
  • 08
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Atletico'nun hocası Simeone de Manchester City'li oyuncuların zaman geçirdiği itirazlarında bulunurken protesto alkışı yaptı.
  • 09
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Mücadele 0-0 noktalanırken olaylar devam etti. BT Sport'un haberine göre, Grealish'in soyunma odasına gittiği esnada Savic, İngiliz oyuncunun peşinden gelerek bir 'kavga' çıkardı. 
  • 10
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Polis, olaya müdahale etmek için soyunma odası koridorlarına giderken Atletico Madrid oyuncusu Vrsaljko, tünelde çıkan arbedede Manchester City oyuncularının üzerine tükürdü.
  • 11
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Wanda Metropolitano tribünlerinden de küfürlü tezahüratların yapıldığı ifade edildi.
  • 12
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Maç esnasında ve sonrasında yaşananlar için UEFA'nın da bir inceleme başlatması bekleniyor.
  • 13
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    City Teknik Direktörü Guardiola, "Atletico 2. yarıda mükemmel oynadı. Başımız büyük belaya girebilirdi. Gol  atma şansları çok yüksekti. Biz o bölümde oynamayı unutmuş gibiydik...

     
  • 14
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin kralı. Atletico Madrid'e karşı ikinci yarıdaki gibi oynarsak şansımız yok. Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
  • 15
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Simeone ise "Ben Guardiola'nın takımını değil, kendi takımımın çabasını alkışladım. Vakit geçirmelerine ise bir şey diyemem, sahadaki hakemin kararıdır. Rakibimizi tebrik ediyoruz, kim olduğumuzla ve buraya kadar gelişimizle gurur duyuyoruz" dedi.
  • 16
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    Ev sahibinden Koke "Maçın sonuna yaklaşırken Manchester Cityli oyuncular kendilerini yere atmaya başladı, vakit geçirdiler. Bu konu yüzünden sürekli biz eleştiriliyoruz, bakalım şimdi onlara ne diyecekler göreceğiz" diye konuştu.
  • 17
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

    City'den Laporte "Tur atladığımız için çok mutluyuz ama biz vakit mi geçirdik, yoksa rakibimiz saçma sapan kavga mı çıkardı bunu konuşmamız lazım. Nasıl olduklarını biliyorduk zaten, öyle de davrandılar. Yaygara çıkarmak her zaman çok çirkindir" dedi.
  • 18
    Atletico - Manchester City maçında olay! Polis müdahale etti!

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