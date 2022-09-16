ATV'den düşen kadın turist öldü 0:00 / 0:00

DHA

Kapadokya bölgesinde, ATV motorundan düşen Hindistan uyruklu Kulkarni Paurnima Daso (49), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kapadokya bölgesi Nevşehir ili sınırları içindeki Aşk Vadisi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşı ile tatilini geçirmek için Kapadokya'ya gelen Hindistanlı Kulkarni Paurnima Daso, ATV motoru ile tura katıldı.

YOL KENARINDAKİ TAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

ATV ile seyir halindeyken dengesini kaybeden Daso, yol kenarında taşların üzerine düştü. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.