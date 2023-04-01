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Augsburg'dan Berisha kararı! Resmi açıklama geldi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için flaş bir açıklama yaptı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Augsburg'dan Berisha kararı! Resmi açıklama geldi

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
  • Augsburg'dan Berisha kararı! Resmi açıklama geldi

    Augsburg Kulübü Genel Müdürü Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Berisha için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
  • Augsburg'dan Berisha kararı! Resmi açıklama geldi

    Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, "Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz." ifadelerini kullandı.

     
  • Augsburg'dan Berisha kararı! Resmi açıklama geldi

    Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Mergim Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 8 gol attı.

     
  • Augsburg'dan Berisha kararı! Resmi açıklama geldi

    Almanya Milli Takımı'na da çağrılan Berisha, Peru ve Belçika maçlarında şans buldu.
  • Augsburg'dan Berisha kararı! Resmi açıklama geldi

    Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon avro ödemesi gerekiyor.

     
  • Augsburg'dan Berisha kararı! Resmi açıklama geldi

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