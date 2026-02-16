Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı! İÜ AUZEF kayıt yenileme ne zaman?

        AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı! İÜ AUZEF kayıt yenileme ne zaman?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci için tarih belli oldu. Öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından sınavlara katılabilecek. İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim bölümlerine başlayacak adaylar, AUZEF ders seçimi tarihlerini akademik takvimden sorguluyor. Peki AUZEF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte?

        Giriş: 16.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:51
        AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri ilan edilen akademik takvim doğrultusunda tamamlanacak. Kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacaktır. AKSİS “OBS”-“Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numaranızı” alarak Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden ödemenizi yapabilir ve kaydınızı yenileyebilirsiniz. İşte, AUZEF kayıt yenileme takvimi ve tüm detaylar

        AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        Değerli Öğrencilerimiz,

        2025 – 2026 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlanmıştır.

        Kayıt Yenileme Tarihleri : 18 Şubat 2026 - 01 Mart 2026

        Ders seçim Tarihleri: 23 Şubat 2026 - 01 Mart 2026

        Ders Ekle - Sil Tarihleri : 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026

        Üstten Ders Alma Tarihleri : 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026

        AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ

        Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 18.02.2026- 01.03.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

        • 18.02.2026- 01.03.2026 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimi işlemleri 23.02.2026 -

        01.03.2026 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçekleştirilecektir.

        • Kayıt yenile me dönemi içerisinde , ödemenizi yaptıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrenci lerin ders seçimleri 3 iş günü içer isinde; 2017 ve sonrası girişli öğrenciler in ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacaktır.
        • ‘’Kayıt Yenilemedi’’ olarak görünen statünüz dersleriniz seçildikten sonra ‘’Devamlı Öğrenci ’’ olarak güncellenecektir. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler seçilen derslerini AKSİS-Öğr enim Bilgileri-Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.
        • Ders ekle -sil işlemleri 02.03.2026-08.03.2026 tarihleri ar asın da öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle -sil işlemi yapılamayacaktır. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.
        • Fakülte tarafından seçilen dersler de DD ve DC dersler seçilmemektedir . DD ve DC derslerini almak isteyen öğrenciler imiz DD ve D C dersler inin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen işlem adımlar ına göre ya pa bilmektedir . DD ve DC der sler ini alan öğrenciler dönem içerisinde bu dersten sorumludur. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.
        • Üstten ders alabilecek öğrenciler , üst dönem dersler i işle ml eri 02.03.2026-08.03.2026 tarihler i ara sında kendileri seçecektir.Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer alma ktadır .

        *** Üstten ders seçimi öğrenci tarafından yapılacaktır ve sorumluluğu öğrenciye aittir.

        KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ.

