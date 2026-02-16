AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı! İÜ AUZEF kayıt yenileme ne zaman?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri ilan edilen akademik takvim doğrultusunda tamamlanacak. Kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacaktır. AKSİS “OBS”-“Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numaranızı” alarak Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden ödemenizi yapabilir ve kaydınızı yenileyebilirsiniz. İşte, AUZEF kayıt yenileme takvimi ve tüm detaylar