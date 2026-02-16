AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı! İÜ AUZEF kayıt yenileme ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci için tarih belli oldu. Öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından sınavlara katılabilecek. İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim bölümlerine başlayacak adaylar, AUZEF ders seçimi tarihlerini akademik takvimden sorguluyor. Peki AUZEF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte?
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri ilan edilen akademik takvim doğrultusunda tamamlanacak. Kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacaktır. AKSİS “OBS”-“Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numaranızı” alarak Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden ödemenizi yapabilir ve kaydınızı yenileyebilirsiniz. İşte, AUZEF kayıt yenileme takvimi ve tüm detaylar
AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Değerli Öğrencilerimiz,
2025 – 2026 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlanmıştır.
Kayıt Yenileme Tarihleri : 18 Şubat 2026 - 01 Mart 2026
Ders seçim Tarihleri: 23 Şubat 2026 - 01 Mart 2026
Ders Ekle - Sil Tarihleri : 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026
Üstten Ders Alma Tarihleri : 02 Mart 2026 - 08 Mart 2026
AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ
Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 18.02.2026- 01.03.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
01.03.2026 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçekleştirilecektir.
*** Üstten ders seçimi öğrenci tarafından yapılacaktır ve sorumluluğu öğrenciye aittir.