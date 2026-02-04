İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı için AUZEF’in Güz dönemi bütünleme sınavı, 31 Ocak 2026 Cumartesi ile 1 Şubat 2026 Pazar tarihlerinde yapıldı. Sabah ve öğle oturumlarıyla tamamlanan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar...