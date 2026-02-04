AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı
AUZEF bütünleme sınavı iki oturum halinde 31 Ocak 2026 Cumartesi ile 1 Şubat 2026 Pazar tarihlerinde gerçekleşti. Telafi sınavını tamamlayan öğrencilerin gözü sınav sonuçlarına döndü. Öğrenciler sonuçları AUZEF web sitesi üzerinden öğrenci girişi yaparak öğrenebilecek. Peki, AUZEF bütünleme/ telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı için AUZEF’in Güz dönemi bütünleme sınavı, 31 Ocak 2026 Cumartesi ile 1 Şubat 2026 Pazar tarihlerinde yapıldı. Sabah ve öğle oturumlarıyla tamamlanan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının sınavların yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde açılması bekleniyor.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCUNA NEREDEN BAKILIR?
AUZEF bütünleme sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacak.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Ara Sınav (Vize) : 25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final) : 06 - 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi) : 11 - 12 Temmuz 2026
AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri : 23 Şubat - 01 Mart 2026
Ders Ekle-Sil Tarihleri : 02 Mart - 08 Mart 2026
Üstten Ders Alma Tarihleri : 02 Mart - 08 Mart 2026