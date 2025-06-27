AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bütünleme sınavı için geri sayım devam ediyor. Üniversitenin akademik takvimine göre bahar yarıyılı telafi sınavı, 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecekti. Ancak MEB AGS ve ÖABT sınavlarıyla çakışması nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına ertelendi. Şimdi öğrenciler AUZEF bütünleme sınavı tarihi ile birlikte sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2025 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bütünleme sınavı tarihi ve sınav yerleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Üniversitenin akademik takvimine göre, AUZEF bütünleme sınavı, temmuz ayında gerçeleştirilecek. Üç oturumda yapılacak telafi sınavına ne zaman ve nerede gireceklerini merak eden öğrenciler ‘’AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 AUZEF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı…
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı tarihi belli oldu.
Üniversitenin akademik takvime göre, AUZEF telafi sınavı 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
İstanbul Üniversitesi, akademik takvimin güncellediğini resmi internet adresi üzerinden duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Değerli Öğrencilerimiz,
12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir."
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.
AUZEF’in sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden en az 5 gün önce erişime açılıyor. Buna göre, bütünleme sınavı yerlerinin 14-15 Temmuz 2025 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
AUZEF sınav yerleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi’nden resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AUZEF sınav giriş belgesi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.