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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF kayıt tarihleri 2024: Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İÜ AUZEF sınavları ne zaman?

        AUZEF kayıt tarihleri: Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt tarihleri belli oldu. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 27 Temmuz'da başladı. Bugünden itibaren başlayan İÜ AUZEF başvuruları basvuru.istanbul.edu.tr adresinden gerçekleşecek. Peki AUZEF kayıtları son gün ne zaman? İşte AUZEF kayıt işlemleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:03
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        AUZEF kayıt ve başvuru tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 akademik takvimini yayımladı. Peki Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İÜ AUZEF sınavları ne zaman?

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        AUZEF KAYITLARI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

        AUZEF 2024 2025 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 27 Temmuz- 27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecektir. Başvurular https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde yapılabilecek.

        KAYIT TARİHLERİ 27 Temmuz- 27 Eylül 2024

        Başvuru kılavuzu için tıklayınız

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        AUZEF 2024-2025 AKADEMİK TAKVİMİ

        * Yeni eğitim ve öğretim yılı güz dönemi 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Aralık 2024'te sonlanacak.

        * Bahar dönemi 24 Şubat - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında olacak.

        * Kayıt yenileme işlemi güz dönemi 2 - 29 Eylül 2024 tarihlerinde, bahar dönemi kayıt yenileme ise 17 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında yapılacak.

        * İkinci üniversite kayıtları 27 Temmuz - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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