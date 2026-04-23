AUZEF ara sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF bünyesinde eğitim gören öğrenciler, vize sınavları için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Sınavlara hangi tarihte ve hangi merkezde katılacaklarını öğrenmek isteyen adaylar, "AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?", "Bu hafta sınav var mı?" ve "Sınav yerleri nasıl sorgulanır?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte AUZEF sınav takvimi ve merak edilen tüm detaylar…
İstanbul Üniversitesi AUZEF bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için vize sınavı süreci başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamak isteyen adaylar, sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerinin nasıl temin edileceğine ilişkin detayları araştırıyor. Peki AUZEF vize sınavları hangi gün yapılacak, sınav giriş belgeleri nereden alınır? İşte AUZEF sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
25 - 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan bahar dönemi ara sınavına (vize) ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgenizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.