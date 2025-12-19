Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        AUZEF sınav yerleri açıklandı! İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirme sınavı için geri sayım devam ediyor. Aralık ayının son haftasında düzenlenecek sınava katılacak olan öğrenciler AUZEF bitirme sınavı giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Sınava girilecek okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2025 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirime sınavı için bekleyiş sürüyor. Takvime göre AUZEF final sınavı Aralık ayının son haftasında düzenlenecek. Öğrenciler sınav giriş belgeleri olmadan sınavlara alınmayacak. Merakla beklenen AUZEF sınav yerleri açıklandı. AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama işlemi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yaplacak. Bitirme sınavının sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 70 olacak. Peki, 2025 AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        2

        AUZEF BİTİRME SINAVI NE ZAMAN?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi ile AUZEF bitirme sınavı tarihi belli olmuştu.

        Takvime göre AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavı (final), 27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde düzenlenecek.

        Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

        3

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

        AUZEF bitirme sınavı (final) sınav giriş belgeleri yayınlandı.

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nden yapılan açıklamada ‘’Değerli Öğrencilerimiz, 27 - 28 Aralık 2025 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgenizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’’ ifadeleri yer aldı.

        4

        AUZEF SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler, sınav yerlerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

        AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SINAV DEĞERLENDİRME

        Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

        Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İCRAYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRAYPEX’in sahibine müebbet istemi
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!