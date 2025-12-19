AUZEF sınav yerleri açıklandı! İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirme sınavı için geri sayım devam ediyor. Aralık ayının son haftasında düzenlenecek sınava katılacak olan öğrenciler AUZEF bitirme sınavı giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Sınava girilecek okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2025 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirime sınavı için bekleyiş sürüyor. Takvime göre AUZEF final sınavı Aralık ayının son haftasında düzenlenecek. Öğrenciler sınav giriş belgeleri olmadan sınavlara alınmayacak. Merakla beklenen AUZEF sınav yerleri açıklandı. AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama işlemi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yaplacak. Bitirme sınavının sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 70 olacak. Peki, 2025 AUZEF final sınavı ne zaman, hangi tarihte?
AUZEF BİTİRME SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi ile AUZEF bitirme sınavı tarihi belli olmuştu.
Takvime göre AUZEF güz yarıyılı bitirme sınavı (final), 27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde düzenlenecek.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
AUZEF bitirme sınavı (final) sınav giriş belgeleri yayınlandı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nden yapılan açıklamada ‘’Değerli Öğrencilerimiz, 27 - 28 Aralık 2025 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgenizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’’ ifadeleri yer aldı.
AUZEF SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav yerlerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRME
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.