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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2021 AUZEF bitirme sınavı sonuç sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AUZEF bitirme sınavları sonrası öğrenciler merak içerisinde sonuçları merak ediyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021 bitirme sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler AUZEF giriş sayfasını araştırıyor. İşte, AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2021 AUZEF bitirme sınavı sonuç sorgulama

2021-2022 Akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz dönemi bitirme sınavları 18 - 19 Aralık 2021 tarihinde tamamlanmıştı. AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği sınav sonuçları sistemine tanımlandı. İşte yayınlanan duyuruya göre 2021 AUZEF bitirme sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler ve AKSİS giriş ekranı...

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

AUZEF resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Değerli Öğrencilerimiz,
18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

AUZEF FİNAL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

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