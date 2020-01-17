İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 final (bitirme) sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Gelişmenin ardından pek çok öğrenci AUZEF final sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı.
İşte, AUZEF final sınav sonuçları sorgulama sayfası...
AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.
AUZEF FİNAL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLAR