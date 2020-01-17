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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF 2020 güz dönemi final (bitirme) sınavı sonuç sorgulama

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020 final sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AUZEF giriş sayfasını araştırıyor. İşte, AUZEF final sınav sonucu sorgulama...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 final (bitirme) sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Gelişmenin ardından pek çok öğrenci AUZEF final sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. 

İşte, AUZEF final sınav sonuçları sorgulama sayfası...

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

AUZEF FİNAL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

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