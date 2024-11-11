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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024-2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

        AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi AUZEF ara (vize) sınav sonuçları açıklandı. 3 oturumda tamamlanan sınavların değerlendirme işlemleri tamamlandı. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Adaylar AUZEF sınav sonuçlarını AKSİS ekranı üzerinden görüntüleyebilirler. Peki, 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 2024 Güz dönemi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:21
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        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavı 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı İstanbul Üniversitesi son dakika açıklaması ile erişime açıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada "2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz." denildi. İşte 2024 AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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        AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        AUZEF sınav sonuçları açıklandı.

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) resmi internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''Değerli Öğrencilerimiz,

        2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

        Sınav sonuçlarına itirazınızı 13.11.2024 saat 23.59'a kadar http://aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.''

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        AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar, sınav sonuçlarını http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilirler.

        AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

        Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

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