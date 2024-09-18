SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Merkezi usul ile çoktan seçmeli test olarak yapılan tüm sınavlarda cevap optiklerinin okunması ve sınav puanlarının istatistiksel kontrollerinin ardından ders sınav puanları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr sayfasından ilan edilir. Aynı web sayfasından öğrenciler kendi cevaplarını ve derse ait cevap anahtarını itiraz süresince kontrol etmeleri sağlanır.

Bitirme/Bütünleme Sınavı sonrası itiraz ve inceleme süreçlerinin ardından her ders için yönetmeliğe uygun olarak bağıl değerlendirme hesaplaması yapılır ve bağıl değerlendirmeye göre oluşturulan ders başarı puanı harf notu karşılıkları AKSİS öğrenci sisteminden ilan edilir. AKSİS sisteminden, her ders için bitirme ve bütünleme sınavından sonra oluşan bağıl değerlendirme harf notu puan aralıkları incelenebilir.