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AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan tarihi itibarıyla başladı. 7 Mayıs'a kadar sürecek sınavlar ile sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • AUZEF sınav sonucu sorgulama: AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AUZEF bahar dönemi vize sınavları online olarak düzenlenmeye devam ediyor. Sınavlar sürerken sonuçların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Takvime göre, AUZEF sınavları 7 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
  • AUZEF sınav sonucu sorgulama: AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan'da başlamıştı. Vize sınavları 7 Mayıs günü son bulacak. Sınavlar saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında yapılıyor.
  • AUZEF sınav sonucu sorgulama: AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AUZEF VİZE SINAVLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmamıştır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs 23:59'a kadar devam edecek.
  • AUZEF sınav sonucu sorgulama: AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF duyurularına göre; Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.
  • AUZEF sınav sonucu sorgulama: AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Ara sınav puanlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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