AUZEF bahar dönemi vize sınavları online olarak düzenlenmeye devam ediyor. Sınavlar sürerken sonuçların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Takvime göre, AUZEF sınavları 7 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...