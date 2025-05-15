Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF sınavları ne zaman? İÜ AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        AUZEF sınavları ne zaman? İÜ AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi final sınav tarihleri belli oldu. Akademik takvim doğrultusunda yapılan açıklamaya göre, bahar dönemi bitirme sınavları Mayıs ayında başlayacak. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İÜ AUZEF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AUZEF sınav tarihleri açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için geri sayım devam ediyor. Akademik takvime göre bitirme sınavları bu yıl Mayıs ayında yapılacak. Peki AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        2

        AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı netlik kazandı.

        Akademik takvim doğrultusunda yapılan açıklamaya göre, bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        AUZEF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor. Resmî açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer vereceğiz.

        İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, AUZEF sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açılacak.

        Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek için bu adrese T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

        3

        AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

        Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde,

        Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Rutte'den Türkiye vurgusu
        Rutte'den Türkiye vurgusu
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi