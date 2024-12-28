AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF final sınav sonuçları sorgula
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavı 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanıyor. Bu hafta sonu uygulanan sınavın ardından gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrilecek. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF final sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
AUZEF sonuçları için geri sayım başladı. AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF final sonuçlarının sınavdan sonra 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final (bitirme) sınavı 28-29 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.
Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasak olacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak