AUZEF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2026 AUZEF Vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınavları bugün ve yarın gerçekleştiriliyor. Sınava katılan öğrenciler ise şimdiden sınav sonrası yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına odaklanmış durumda. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AUZEF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, vize sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar...
AUZEF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AUZEF vize sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının, sınav sürecinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
SORU İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN?
25 - 26 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak olan ara sınavın(vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve itirazlar 2 iş günü içinde alınacak. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.
Sınav itirazları auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacak.
Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.
Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilecek.