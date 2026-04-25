        Haberler Bilgi Gündem AUZEF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2026 AUZEF Vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınavları bugün ve yarın gerçekleştiriliyor. Sınava katılan öğrenciler ise şimdiden sınav sonrası yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına odaklanmış durumda. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AUZEF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, vize sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 17:47 Güncelleme:
        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınavları bugün ve yarın yapılırken, sınava giren öğrenciler sınav sonrası açıklanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını merakla bekliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından, doğru cevaplarını kontrol etmek isteyen adayların gözü yayımlanacak duyurulara çevrilmiş durumda. Diğer yandan vize sonuçlarının açıklanacağı tarih de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda “AUZEF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, 2026 vize sonuçları hangi gün açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde...

        AUZEF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        AUZEF vize sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının, sınav sürecinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

        SORU İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN?

        25 - 26 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak olan ara sınavın(vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve itirazlar 2 iş günü içinde alınacak. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.

        Sınav itirazları auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacak.

        Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.

        Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilecek.

        AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AUZEF sınav sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimiz güncellecektir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Alev Karagöz 26 yaşındaydı... İntihar demişlerdi... Fail yine en yakını!

        Afyonkarahisar'da, geçen yıl silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki Alev Karagöz'ün intihar ettiği iddia edilmişti. Dosyayı yeniden açan JASAT timi genç kadının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!