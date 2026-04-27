AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF cevap anahtarı yayınlandı mı?
AUZEF 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kapsamında vize sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarlarının yayımlanıp yayımlanmadığı adaylar tarafından merak edilirken, sonuçların açıklanacağı tarih de araştırılıyor. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar...
AUZEF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
AUZEF Vize Sınavı 2026 kapsamında 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarları henüz adayların erişimine açılmadı.
Soru ve cevapların yayınlanması durumunda haberimize eklenecektir.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları genellikle sınavların yapıldığı tarihten itibaren 10-15 gün sonrasında açıklanıyor. Sonuçlar, AKSİS sistemi veya AUZEF Sınav Sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle ilan edilecek.