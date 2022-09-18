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Haberler Gündem 3. Sayfa Av tüfeği ile yaralanan çocuktan acı haber!
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Muğla'da av tüfeği yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Muğla'da, motosiklette taşıdığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandığı iddia edilen çocuk, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Av tüfeği ile yaralanan çocuktan acı haber!
Tüfekle yaralanan çocuktan acı haber!
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İHA

Muğla'da av tüfeği ile yaralanan 14 yaşındaki Batuhan Kösem, hayatını kaybetti.

Olay, Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi Çaybaşı mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, arkadaşı ile motosiklette seyir halinde olan Batuhan Kösem'in elinde taşıdığı tüfek, iddiaya göre ateş aldı.

Arkadaşı, durumu talihsiz gencin ailesine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Kösem'in ailesi, yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Batuhan Kösem'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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