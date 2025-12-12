Avatar filmi, bu akşam televizyonda izleyici ile buluşuyor. Film, Cameron'un Titanik'in sahip olduğu 2 milyar 185 milyon dolar hasılatı geride bırakarak tüm zamanların gişe hasılatı rekorunu elde etti. Avatar filminin başrollerini Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver paylaşmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Avatar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Avatar ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AVATAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir.

REKLAM

Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.