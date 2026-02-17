Canlı
        Avcılar'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

        Avcılar'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan Yahya Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 20:04 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:04
        Avcılar'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
        Olay, saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli araçtan inen Yahya H. ile Hifzullah A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan Hifzullah A., elindeki bıçakla tartıştığı Yahya H.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Yahya H., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Öte yandan Yahya H.'yi bıçaklayan Hifzullah A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

