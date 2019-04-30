Aynı mahallede 57 bina yıktırılmıştı

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Belediye tarafından araç trafiğine kapatılan Erencan Sokak'taki 5 katlı içinde büyük bölümü Suriyeli sığınmacıların kiracı olarak oturduğu Çiğdem Apartmanı´nın bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi.
Bina sakinleri durumu polise bildirmesinin ardından evler tahliye edildi. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri binadaki alt dairelerde inceleme yaptı. İncelemenin ardından binada çökme riski bulunduğu açıklandı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi.
GECEYİ AKBALARININ EVLERİNDE VE OTELLERDE GEÇİRDİLER
Boşaltılan binalarda oturanlar dün geceyi yakınlarının yanında veya otelde geçirdi. Binanın bir bölümünde çatlaklar bulunduğunu anlatan kiracılardan Orhan Yalçınkaya, "Giriş katındaki dairenin örme duvarı çöktü. Aradaki su sızıntısından dolayı 34 yıllık binada, orada çökme oluyor. Bodrum katında etkilenme yok. Örme duvar yan yatmış. Kolonlarla ilgili tehlike görünmüyor. Ne olacağını bilmiyoruz? 5 yıldır burada oturuyorduk. Çoğu Suriyeli aileler. Artık taşınmayı düşünüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü´nden geldiler, eşyaların taşınmasına bize yardım edeceklerini söylediler" dedi.
BÖLGE MERCEK ALTINDA
Boşaltılan ve kontrollü olarak çok kısa süreliğine binanın Bakanlar Kurulu'nun 2005'te aldığı kararla 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği bölgeye çok yakın olduğu göz önüne alınarak, çevredeki tüm binalar da incelemeye alındı. Avcılar Belediyesi yetkilileri, bölgenin 'Afet Risk Alanı'na yakın olması nedeniyle bu sabah inşaat mühendislerinden oluşan bir ekibi bölgeye göndererek, gözleme dayalı inceleme yaptırdı. Binanın oturulamayacak halde olduğu ifade edilirken, hak sahiplerinin aralarında anlaşarak `Kentsel Dönüşüm´ kapsamında binayı yenileyebileceği, ilgili devlet kurumlarından destek alabilecekleri söylendi.
MAHALLEDE 57 BİNA YIKTIRILMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bakanlar Kurulu'nun 2005 yılında 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan 57 binayı 3 yıl içerisinde aralıklarla yıktı. Bölge sakinleri 1999 depremi ardından bölgedeki kanalizasyon sisteminde deformasyon olduğunu savunmuş, açtıkları davalardan sonuç alamamıştı.
Binalarla ilgili yıkım süreci devam ederken 'Afete maruz bölge'ye Yenibosna Gaz İzoleli Trafo Merkezi'ne (GIS TM) 380 bin kilovat gerilimde 16.6 kilometre uzunluğunda yeraltı hattı ile bağlantıları döşenmişti.
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